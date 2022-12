Mohamed Salah w ogniu krytyki po udostępnieniu zdjęcia z choinka

To generalnie kropla w morzu podobnych kometarzy. To nie pierwszy raz kiedy Egipcjanin spotyka się z krytyką, mimo to co roku konsekwentnie udostępnia świąteczne zdjęcie i prawdopodobnie będzie to robił nadal w przyszłości. Przede wszystkim jednak w przypadku Salaha wygląda na to, że jego forma na boisku jest zadowalająca, bo trafił on w niedawnym meczu 1/8 finału Pucharu Ligi Angielskiej, gdzie Liverpool przegrał na wyjeździe 2:3 z Manchesterem City. Do gry w Premier League Salah i spółka wrócą 26 grudnia, spotkaniem z Aston Villą.