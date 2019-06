Sadio Mane ujawnił bardzo ciekawe kulisy swojego transferu z RB Salzburg do FC Southampton w 2014 roku. Sam piłkarz wolał przenieść się do Borussii Dortmund, dokąd chciał go sprowadzić jego obecny trener, Juergen Klopp.

Mane od trzech lat jest podstawowym zawodnikiem Liverpoolu, odgrywając absolutnie kluczową rolę w układance trenera Juergena Kloppa. Senegalczyk dwukrotnie wystąpił w finale Ligi Mistrzów, przez tygodniem wznosząc w górę najbardziej pożądane trofeum w europejskiej piłce klubowej.

Co ciekawe, do spotkania Mane z Kloppem mogło dojść znacznie wcześniej. Okazuje się bowiem, że niemiecki szkoleniowiec chciał ściągnąć go do siebie jeszcze, gdy trenował Borussię Dortmund.

- Przenosiny z Salzburga do Southampton były naprawdę skomplikowane - ujawnił Mane w rozmowie z mirror.co.uk. - Powiem prawdę. Southampton to bardzo dobry klub, ale nie chciałem tam trafić. Moim celem była Borussia Dortmund, gdzie chciał mnie Juergen Klopp. BVB oferowało za mnie 12 mln euro - dodał.

- Salzburg w pewnym momencie chciał sprzedać mnie do Spartaka Moskwa, bo oferowali więcej pieniędzy. Powiedziałem, że nie chcę się tam przenosić, bo chcę grać w najlepszych ligach - opowiadał Senegalczyk.

Ostatecznie latem 2014 roku Mane przeniósł się do Southampton, a Anglicy zapłacili za niego 23 mln euro, a więc blisko dwa razy tyle, co oferowała Borussia. Po dwóch sezonach jego wartość znów się podwoiła i Liverpool wykupił go za 41,2 mln euro.

