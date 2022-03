Rosyjski bogacz sprzedaje angielski klub

"W obecnej sytuacji podjąłem decyzję o sprzedaży klubu" - napisał Abramowicz.

"Sprzedaż klubu nie będzie odbywać się szybko, ale będzie przebiegać zgodnie z odpowiednimi zasadami" - dodał.

Abramowicz jest właścicielem Chelsea od 2003 roku, od kiedy też mieszka w Londynie. "The Blues" w tym czasie wywalczyli wiele trofeów m.in pięć razy byli mistrzami Anglii, a dwa razy wygrali Ligę Mistrzów.

Wojna w Ukrainie. Roman Abramowicz sprzedaje Chelsea

"Uwierzcie mi, że była to niezwykle trudna decyzja do podjęcia i rozstanie w ten sposób z klubem sprawia mi ból. Wierzę jednak, że leży to w najlepszym interesie klubu" - stwierdził Abramowicz.

Rosja w zeszły czwartek zaatakowała Ukrainę przez co na agresora na całym świcie są nakładane różne sankcje. W Wielkiej Brytanii mają być zamrożone aktywa bogatych Rosjan. Abramowicz zawsze usilnie zaprzeczał jakimkolwiek powiązaniom z Władimirem Putinem, prezydentem Rosji.

Wcześniej w środę miliarder Hansjorg Wyss powiedział szwajcarskiej gazecie "Blick", że Abramowicz chce "szybko pozbyć się klubu" z uwagi na możliwe sankcje, które miałby przyjąć brytyjski parlament.

