Rosyjski biznesmen sprzedał Chelsea. Gigantyczne pieniądze wspomogą Ukrainę

Pieniądze te od dłuższego czasu należą do specjalnej fundacji, zarządzanej przez szefa brytyjskiego oddziału UNICEF Mike Penrose'a. Jak informuje "Daily Telegraph" - obecnie dotacja potrzebuje jedynie akceptacji Unii Europejskiej.

2,3 mld funtów ze sprzedaży Chelsea wspomoże Ukrainę

Utworzenie fundacji miało być pomysłem samego Romana Abramowicza, byłego rosyjskiego właściciela Chelsea. Ten, należąc przez lata do ścisłego grona przyjaciół Władimira Putina, został zmuszony do sprzedaży klubu tuż po wybuchu wojny. Wówczas nowym właścicielem "The Blues" został Amerykanin Todd Boehly.