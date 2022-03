Rooney zaskakująco krytykuje Ronaldo. "Był bardzo dobry i bardzo irytujący"

Przed Cristiano Ronaldo niesamowicie istotne spotkanie reprezentacji Portugalii, której zresztą jest kapitanem - podopieczni Fernando Santosa w finale baraży mierzą się we wtorek z Macedonią Północną, która wcześniej sensacyjnie przekreśliła marzenia Włochów o mundialu. Do "CR7" przed tym starciem dotarły jednak dosyć zaskakujące słowa jego kolegi z drużyny, Wayne'a Rooney'a, który w zasadzie skrytykował jego charakter - boiskowy i pozaboiskowy.

"Roo" w ostatni weekend brał bowiem udział w uroczystym przyjęciu w Manchesterze, podczas którego publicznie wypowiedział się o kilku byłych kolegach z czasów gry dla United. Obecny trener Derby County wziął na tapet m.in. "Crisa" i stwierdził, że ten był... dosyć uciążliwy.

Wayne Rooney: Cristiano Ronaldo jest zapewne nie tak dobry jak kiedyś, ale tak samo denerwujący

"Cristiano był tak dobry, a jednocześnie tak kur... irytujący" - orzekł Rooney, cytowany m.in. przez dziennik "Marca".

"Prawdopodobnie teraz już nie jest tak dobry jak wtedy, ale prawdopodobnie jest dalej równie irytujący" - dodał.

Były reprezentant Anglii wspominał też pamiętny mecz zespołu "Trzech Lwów" z Portugalią w czasie MŚ 2006, w którym obaj wystąpili. Rooney wówczas otrzymał czerwoną kartkę za faul na Ricardo Carvalho, a jednym z graczy, który najmocniej dopominał się ukarania Anglika, był właśnie Ronaldo.

Rooney o Ronaldo: On lubi nurkować. Chciałem, żeby dostał za to kartkę

"On lubi nurkować" - stwierdził "Roo". "Nie miałem wtedy żadnego problemu z Cristiano. Rozmawiałem z nim w tunelu. Powiedziałem, że nie jestem zły za wyrzucenie mnie z boiska, bo sam całą pierwszą połowę chciałem doprowadzić do tego, żeby on dostał kartkę za nurkowanie".

"Jestem Anglikiem, on jest Portugalczykiem. Kiedy graliśmy, nie przejmowałem się nim. On nie jest moim kumplem" - orzekł, dodając jednak zaraz: "Gdy jednak schodzimy z boiska, znów jesteśmy kolegami".

Mimo tych deklaracji niektóre słowa Rooney'a zdają się być zaskakująco ostre względem Cristiano Ronaldo, nawet jeśli były to wypowiedzi półżartobliwe. Nie tylko jemu się zresztą dostało - o Rio Ferdinandzie, innym byłym graczu "Czerwonych Diabłów", stwierdził, iż "był on "topowym zawodnikiem, ale jest też arogantem". Nie do końca jasne jest, na ile owa arogancja odnosiła się do ogólnych cech charakteru, a na ile do boiskowego zachowania.

El. MŚ 2022. Baraże. Portugalia - Macedonia Północna. Czy Cristiano Ronaldo tym razem strzeli gola?

Wayne Rooney i Cristiano Ronaldo grali razem w Manchesterze United w latach 2004-2009. Razem zdobyli m.in. trzy mistrzostwa Anglii i puchar Ligi Mistrzów.

Cristiano Ronaldo, choć po ostatnim meczu Portugalii - z Turcją - oceniany był nieco gorzej, niż jego koledzy z ataku, Jota i Otavio, którzy w przeciwieństwie do "CR7" zdobyli gola, to bez wątpienia od pierwszej minuty zamelduje się na murawie w potyczce z Macedończykami. Początek spotkania o godz. 20.45.

