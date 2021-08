Ronaldo znów zagra w Manchesterze United! Znamy kulisy transferu

- Manchester United potwierdza, że osiągnął porozumienie z Juventusem w sprawie transferu Cristiano Ronaldo, pod warunkiem uzgodnienia warunków kontraktowych, wizowych oraz testów medycznych - napisał angielski klub w oficjalnym komunikacie ( więcej na ten temat przeczytasz TUTAJ - kliknij! ).



W ten sposób po 12 latach CR7 wróci na Old Trafford, z czego na pewno cieszą się fani "Czerwonych Diabłów". Zwłaszcza, że jeszcze kilkanaście godzin wcześniej wydawało się, iż Portugalczyk trafi do Manchesteru City.



Cristiano Ronaldo w Manchesterze United. Znamy kulisy transferu

Wspomniany już Fabrizio Romano podczas transmisji na platformie Twitch zdradził kulisy transferu CR7. Jak poinformował, "The Citizens" w ciągu trzech ostatnich dni utrzymywali kontakt z agentem portugalskiej gwiazdy - Jorge Mendesem. Nie zdołali jednak ustalić warunków kontraktu dla piłkarza, nie wspominając o osiągnięciu porozumienia z Juventusem.



Manchester City chciał bowiem pozyskać Portugalczyka za darmo, choć dysponował przecież gotówką, przygotowaną na transfer Harry'ego Kane'a. Juventus natomiast postawił sprawę jasno - Ronaldo mógł odejść tylko za odpowiednią kwotę.



To Mendes zaangażował do sprawy Manchester United, oferując swojego klienta. W negocjacjach uczestniczyli między innymi były szkoleniowiec CR7 i legenda "Czerwonych Diabłów" Alex Ferguson oraz piłkarz ekipy z Old Trafford - Bruno Fernandes. Obaj - podobnie jak inne osobistości związane z klubem - naciskali, by Ronaldo dołączył do Manchesteru United. Tak też się stało. To jeden z najbardziej spektakularnych transferów w tym okienku.



