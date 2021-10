9 października kibice reprezentacji Polski podziękowali Łukaszowi Fabiańskiemu za grę w drużynie narodowej. "Fabian" zdecydował się na rezygnację z występów w kadrze, by skupić się na piłce klubowej.



Wielu piłkarzy decyduje się na taki ruch, by wydłużyć swoją karierę, a przy tym mieć więcej czasu dla swoich najbliższych, zamiast regularnie przyjeżdżać na zgrupowania reprezentacji.





Cristiano Ronaldo jak Łukasz Fabiański? Nic z tych rzeczy

Cristiano Ronaldo wciąż nie myśli jednak o tym, by zakończyć karierę w barwach narodowych. Zdawał się być nawet zaskoczony pytaniem, jakie otrzymał w tym temacie.



- Po co mam kończyć karierę reprezentacyjną? Myślę, że to nie mój czas. Nie jest to czymś, czego chcą ludzie i czego chcę ja. To mogłoby nastąpić, gdy poczuję, że nie jestem już w stanie biec, dryblować, strzelać i gdy stracę siłę. Ale wciąż mam to wszystko, więc chcę wciąż grać w kadrze, ponieważ czuję motywację - powiedział Ronaldo w rozmowie ze Sky Sports.



Już w niedzielę Ronaldo będzie miał okazję potwierdzić swoją formę w hicie Premier League - spotkaniu Manchesteru United z Liverpoolem. Pierwszy gwizdek sędziego o godzinie 17.30.



TB

