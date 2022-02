To, że dzieci idą w zawodowe ślady rodziców nie jest niczym niezwykłym - także w świecie futbolu. Istnieją setki historii piłkarzy, których dzieci także próbowały swoich sił na boisku - najsłynniejszy jest pod tym względem chyba klan Maldinich, którego trzecie już pokolenie dostarcza emocji kibicom Milanu.

Wielkim zainteresowaniem cieszą się zwłaszcza przypadki potomków zawodników z absolutnego światowego topu - takich jak Cristiano Ronaldo. Portugalczyk latem zeszłego roku po 12 latach powrócił do Manchesteru United, a teraz z "Czerwonymi Diabłami" związał się jego syn - Cristiano Ronaldo Junior.



Cristiano Ronaldo Junior w akademii Manchesteru United. W trakcie prezentacji towarzyszyła mu najbliższa rodzina

11-latek w czwartek został oficjalnie zaprezentowany jako członek akademii MU wraz z innym młodym adeptem piłkarskiego fachu - Gabrielem, który uważany jest za spory talent. W trakcie prezentacji Ronaldo Juniorowi towarzyszyła Georgina Rodriguez, partnerka jego ojca, oraz jego młodsze rodzeństwo.



Instagram Post

"Wspólnie podążamy za marzeniami. Mama cię kocha" - napisała Rodriguez po hiszpańsku.



Cristiano Ronaldo jest cierpliwy - i nie naciska na syn w sprawie kariery

Cristiano Ronaldo senior nie ukrywa, że mocno wspiera swojego syna w realizacji jego marzeń o karierze piłkarskiej. Jak jednak zawsze podkreśla, nie ma zamiaru wywierać na nim presji w tym względzie. "Zobaczymy, czy zostanie wielkim zawodnikiem, to jeszcze nie ten moment, by o tym mówić" - stwierdził gwiazdor United, cytowany przez dziennik "Marca" w trakcie niedawnej ceremonii rozdania nagród Global Soccer Awards.



Kilka dni temu, jeszcze przed oficjalną prezentacją Juniora w barwach MU, Ronaldo zamieścił w sieci zdjęcie ze swoim synem w koszulce treningowej "Czerwonych Diabłów". "Teraźniejszość i przyszłość" - napisał gracz.



Instagram Post

Cristiano Ronaldo zmieni klub? Powracają spekulacje na ten temat

Starszy Cristiano Ronaldo w tym sezonie zdobył dla United jak dotychczas 14 bramek we wszystkich rozgrywkach, zanotował też trzy asysty. Sporo się jednak ostatnio mówi o jego możliwym powrocie do Realu Madryt, Portugalczyk ma bowiem być niezadowolonym ze współpracy z trenerem Ralfem Rangnickiem.



Zainteresowanie transferem piłkarza ma również wyrażać Zinedine Zidane - możliwy przyszły trener Paris Saint-Germain. Gdyby "CR7" faktycznie zmienił klub, to jedno jest pewne - jego potomek również zwiąże się z kolejną wielką akademią...