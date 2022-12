Ronaldo jednak zostanie w Anglii? Gigant nie zrezygnował ze swych planów!

Choć jak dotychczas wydawało się, że transfer Cristiano Ronaldo do Arabii Saudyjskiej jest już w zasadzie niemal pewien, to wychodzi na to, że z planów zakontraktowania Portugalczyka cały czas nie zrezygnował jeden z angielskich gigantów. Mowa tu konkretnie o Chelsea, która nie tylko byłaby w stanie przyłączyć do swego składu jedną z największych gwiazd światowego futbolu, ale i zagrać na nosie swoim wielkim rywalom z Premier League...