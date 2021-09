- Mamy ogromny potencjał, fantastycznych zawodników, dobrego trenera i zespół. Musimy wypracować odpowiednią mentalność, by zdobyć mistrzostwo Anglii, a nawet Ligę Mistrzów. Jestem tutaj, by pomóc drużynie - przyznał Cristiano Ronaldo po powrocie do Manchesteru United.



W minionym sezonie "Czerwony Diabły" zdobyły tytuł wicemistrza Anglii. Najlepszy w Premier League był ich rywal zza miedzy - Manchester City, który zdaniem statystyków jest murowanym faworytem do obrony trofeum.



Premier League. Manchester City obroni mistrzostwo Anglii?

Eksperci z CIES Football Observatory opublikowali prognozę dotyczącą kolejności drużyn w tabelach największych lig Europy na koniec sezonu. Jest ona oparta na skomplikowanym modelu statystycznym, w którym brane są pod uwagę czynniki takie jak: doświadczenie zawodników, wydatki na transfery, a także wyniki danej drużyny z ostatnich 365 dni.



Na tej podstawie obliczono, że mistrzostwo Anglii zdobędzie Manchester City, wyprzedzając Manchester United, Liverpool oraz Chelsea. W Hiszpanii na tron ma wrócić Real Madryt, we Francji PSG, a tytuły obronią Bayern Monachium oraz Inter Mediolan. Co ciekawe, Juventus Wojciecha Szczęsnego ma zająć dopiero szóste miejsce w rozgrywkach Serie A.



TB