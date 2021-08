2. kolejka Anglia - Premier League

2021-08-22 17:30 | Stadion: Emirates Stadium | Widzów: 58729 | Arbiter: Paul Tierney Arsenal Londyn Chelsea Londyn 0 2 DO PRZERWY 0-2 R. Lukaku 15' R. James 35'

Lukaku występował już w Chelsea. W 2011 roku przeszedł do "The Blues" z Anderlechtu Bruksela. Na Stamford Bridge spędził trzy lata, choć nie przez cały czas był piłkarzem Chelsea. Lądował bowiem na wypożyczeniach w West Bromwich Albion i Evertonie. Ostatecznie "The Toffees" zdecydowali się go wykupić i w tym klubie Belg zaczął regularnie strzelać.

Po siedmiu latach Lukaku wrócił do Chelsea i już w pierwszym występie trafił do siatki. W meczu z Arsenalem, w 15. minucie otworzył wynik.

Przy trafieniu Belga asystował Reece James, który 20 minut później sam trafił do siatki. Jak się okazało, był to gol pieczętujący zwycięstwo Chelsea, bo w drugiej połowie wynik się nie zmienił.



Chelsea, z kompletem sześciu punktów, jest liderem Premier League. Na przeciwnym biegunie jest Arsenal. "Kanonierzy" w dwóch meczach nie zdobyli punktu i zajmują przedostatnie, 19. miejsce.



MP



0 2 Arsenal Londyn Chelsea Londyn Leno Soares Holding Marí Tierney Sambi Lokonga Pépé Saka Xhaka Smith Rowe Martinelli Mendy Azpilicueta Rüdiger Christensen James Jorginho Mount Havertz Alonso Kovačić Lukaku SKŁADY Arsenal Londyn Chelsea Londyn Bernd Leno Edouard Mendy Alves Soares Cedric Cesar Azpilicueta 45′ 45′ Rob Holding Antonio Ruediger 34′ 34′ Pablo Marí Villar Andreas Christensen 66′ 66′ Kieran Tierney 35′ 35′ Reece James 67′ 67′ Albert-Mboyo Sambi Lokonga Luiz Frello Jorginho Nicolas Pépé 82′ 82′ Mason Mount 61′ 61′ Bukayo Saka 90′ 90′ Kai Havertz Granit Xhaka Marcos Alonso Emile Smith Rowe 72′ 72′ Mateo Kovaczić 79′ 79′ Gabriel Teodoro Martinelli Silva 15′ 15′ Romelu Lukaku REZERWOWI Aaron Ramsdale Kepa Arrizabalaga Revuelta Calum Chambers Ben Chilwell Sead Kolaszinać Thiago Silva 66′ 66′ Nuno Albertino Varela Tavares Kurt Happy Zouma Mohamed Naser Elsayed Elneny Trevoh Chalobah Ainsley Maitland-Niles 72′ 72′ N'Golo Kanté 61′ 61′ Pierre-Emerick Aubameyang 82′ 82′ Hakim Ziyech 79′ 79′ Folarin Balogun Callum Hudson-Odoi Reiss Nelson 90′ 90′ Timo Werner

STATYSTYKI Arsenal Londyn Chelsea Londyn 0 2 Posiadanie piłki 35,1% 64,9% Strzały 5 14 Strzały na bramkę 3 7 Rzuty rożne 9 8 Faule 10 4