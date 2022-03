Na rozkaz Władimira Putina Rosja wypowiedziała wojnę Ukrainie, przez co teraz musi liczyć się z potężnymi sankcjami, które uderzają w różne dziedziny życia, także w rosyjski sport. Problemy mają rosyjscy oligarchowie, m.in. Roman Abramowicz. Już od kilku dni media donosiły, że miliarder może stracić część swojego majątku ulokowanego w Wielkiej Brytanii. Na Wyspach podawano w wątpliwość też, czy nadal powinien być właścicielem Chelsea Londyn .

Abramowicz zareagował i zdecydował się na pierwszy ruch - przekazał stery w Chelsea klubowej fundacji . Jednak jasnym było, że na tym może się nie skończyć. Takie wnioski nasuwały się zwłaszcza w obliczu medialnych doniesień, wedle których miliarder "wpadł w panikę" i poważnie zaczął rozważać sprzedaż londyńskiego klubu.

I właśnie taką decyzję podjął. Żegna się z klubem , którego właścicielem był od 2003 roku. "Uwierzcie mi, że była to niezwykle trudna decyzja do podjęcia i rozstanie w ten sposób z klubem sprawia mi ból. Wierzę jednak, że leży to w najlepszym interesie klubu" - napisał w oświadczeniu. Dodał, że zysk netto ze sprzedaży zostanie przekazany "wszystkim ofiarom wojny w Ukrainie".

O kulisach sprzedaży Chelsea i mieczu Damoklesa w postaci sankcji, jaki wisi nad Abramowiczem, powiedział poseł Partii Pracy. Chris Bryant jest przekonany, że oligarsze towarzyszą teraz mocne, negatywne emocje. W Izbie Gmin powiedział, że miliarder pospiesznie sprzedaje nie tylko klub, ale też brytyjski majątek ulokowany w nieruchomościach. Zdaniem polityka taka próba ratowania pieniędzy jest możliwa przez opieszałość tamtejszych rządzących.

Myślę, że on [Abramowicz] jest przerażony karą, dlatego już jutro zamierza sprzedać swój dom, a także sprzedać inne mieszkanie. Obawiam się, że zbyt długo zajmujemy się tymi sprawami - stwierdził.

Na tym nie poprzestał. Odniósł się również do oświadczenia Abramowicza. "Jedyne oświadczenie, jakie chcę usłyszeć od Romana Abramowicza, to że 'ta inwazja jest nielegalna, Władimir Putin natychmiast ma odesłać rosyjskie wojska do domu'" - napisał na Twitterze.

Według "Daily Mail" część brytyjskiego dobytku Abramowicz chce przenieść do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. A jest tego sporo. "Bloomberg Billionaires Index" jego majątek netto szacuje na 13,5 mld dolarów. Na Wyspach posiada m.in. luksusową willę wartą 150 milionów funtów oraz trzypiętrowy penthouse w Chelsea Waterfront (kupił go za 22 mln funtów).

Oprócz tego ma też imponujący jacht wyceniany na 610 mln dolarów , zakupiony kilka miesięcy temu. Mierzy 140 metrów długości, posiada 8 pokładów oraz 48 kajut dla 36 pasażerów i 60 członków załogi. To nie pierwszy tego typu statek Abramowicza. Może też pochwalić się prywatnym odrzutowcem (wartym 102 mln dol.) i wieloma innymi inwestycjami.

Poza tym Abramowicz ma udziały w brytyjskim koncernie Evraz zajmującym się produkcją i wydobyciem stali. Kontroluje też zarejestrowaną w Wielkiej Brytanii spółkę Millhouse Capital, która zarządza jego aktywami.

