Roman Abramowicz napisał pożegnalny list. "To był dla mnie zaszczyt"

Oprac.: Łukasz Żurek Premier League

Roman Abramowicz pożegnał się z fanami Chelsea emocjonalnym listem opublikowanym na oficjalnej stronie internetowej klubu. Nieprzypadkowo uczynił to w sobotę. To ostatni dzień, w którym "The Blues" cieszą się mianem najlepszej klubowej drużyny Europy.

Zdjęcie Roman Abramowicz / AFP