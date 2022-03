Roman Abramowicz ma problemy. Putin wsadzi go do więzienia na długie lata?

Roman Abramowicz ma na głowie następne problemy. Przez to, że w swoim oświadczeniu o sprzedaży Chelsea agresywne działania Rosji i Putina w Ukrainie wprost nazwał "wojną", może już nie wrócić do swojej ojczyzny. A przynajmniej nie do czasu, kiedy prezydentem Federacji Rosyjskiej będzie wciąż Władimir Putin. Do takich wniosków doszli angielscy dziennikarze. Wskazują, że miliarderowi może grozić w Rosji surowa, długoletnia kara więzienia.

Zdjęcie Roman Abramowicz może mieć poważne problemy w Rosji / Getty Images