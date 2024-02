Haaland chciał grać. Mimo rodzinnego dramatu wyszedł na murawę i trafił dwa razy

W drugiej połowie starcia z "The Toffees" Haaland okazał się pierwszoplanową postacią spotkania. Skierował piłkę do siatki w 71. i 85. minucie, zapewniając swojej drużynie zwycięstwo 2-0 . Mistrzowie Anglii tracą do liderującego Liverpoolu dwa punkty i mają w zanadrzu jeden mecz do rozegrania więcej.