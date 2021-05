Roberto Martinez rozmawia z Tottenhamem. Mógłby przejąć klub po Euro

Hiszpański trener ma mieć ochotę na powrót do piłki klubowej. Reprezentację Belgii prowadzi od 2016 roku i w tym czasie udało mu się dojść z ekipą "Czerwonych Diabłów" na szczyt rankingu FIFA. Wcześniej przez trzy lata prowadził Everton.

Roberto Martinez wróci do Anglii?

Być może Martinez niebawem powróci do Premier League, tym razem jednak przejmując klub w Londynie. Tottenham Hotspur ma być żywo zainteresowany jego zatrudnieniem. Klub zwolnił w trakcie sezonu ze stanowiska menedżera Portugalczyka Jose Mourinho. Rozgrywki dokończył za niego Ryan Mason, który jednak od początku był brany pod uwagę jedynie jako opcja tymczasowa.



Tottenham z gotowymi planami na lato

Mimo, że klub pozostał bez trenera, to ma mieć już jasny plan na lato dotyczący transferów - prezes Daniel Levy i główny skaut Steve Hitchen doszli już do porozumienia, jakie pozycje w składzie należy wzmocnić.



Szyki ma im krzyżować na razie Harry Kane, który ponoć nosi się z zamiarem odejścia z klubu. Bramkostrzelny piłkarz ma być w kręgu zainteresowań Chelsea oraz dwóch klubów z Manchesteru - City i United.



Jeśli nie Martinez - to kto?

Przed kibicami Tottenhamu - być może - całkiem interesujące lato. Jeśli to nie Martinez poprowadzi ich klub w nowym sezonie, to być może zrobi to obecny menedżer Brighton Graham Potter lub były szkoleniowiec RB Lipsk Ralf Rangnick. Obaj panowie mają być na "krótkie liście" klubu z północnego Londynu.

