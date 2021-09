Richard Eckersley: Grał z Ronaldo, dziś sprzedaje mleko. I jest szczęśliwy

Richard Eckersley to piłkarz, o którego karierze można z całą pewnością powiedzieć, że była burzliwa. Urodzony w 1989 roku zawodnik pierwsze kroki w piłkarskim fachu stawiał w akademii Manchesteru United, a w seniorskiej drużynie "Czerwonych Diabłów" debiutował w momencie, gdy trwał jeden z najlepszych okresów w dziejach klubu - było to dokładnie w 2009 roku, choć w szerokiej kadrze tej ekipy pojawił się po raz pierwszy już dwa lata wcześniej.

Zawodnik pomógł United sięgnąć po Puchar Ligi Angielskiej w sezonie 2008/2009, potem jednak musiał zmienić klub - wówczas zaczęła się jego mała odyseja. Trafił do Burnley, z którego był nieustannie wypożyczany, a w 2011 roku znalazł się za oceanem - grał dla kanadyjskiego Toronto FC i amerykańskiego New York Red Bulls. Wrócił jeszcze na moment do Anglii - w sezonie 2015/2016 związał się z Oldham Athletic i choć wciąż jeszcze był dość młodym zawodnikiem, to w tamtym momencie musiał powiedzieć sobie "dość".



Richard Eckersley martwił się o przyszłość. Porzucił futbol i zmienił swoje życie

"Oldham nie miał pieniędzy i nie dawał mi żadnych nadziei. Wracaliśmy z wesela, mieliśmy pod opieką niedawno urodzone dziecko i wówczas powiedziałem żonie, że chcę porzucić piłkę nożną" - stwierdził Eckersley w wywiadzie z "The Athletic".



Jak dodał, ta decyzja przyniosła mu w życiu wielką ulgę. Dzięki swoim piłkarskim występom miał oszczędności, które mogły wystarczyć mu nawet na rok. To były sprzyjające warunki do nowego startu w życiu.



"Myślałem niedawno o tym, że Cristiano Ronaldo wrócił do United. Ostatni raz, kiedy był w tej drużynie, trenowałem razem z nim, a teraz jestem mleczarzem i sprzedaję mleko owsiane" - powiedział były gracz. Taki był właśnie jego pomysł na nowe życie - które uważa dziś za szczęśliwe.



Eckersley ma ambitne plany co do swojej firmy

"Mamy własny dom, ogród, uprawiamy własną żywność" - wymienia w wywiadzie Richard Eckersley, który podkreśla dodatkowo, jak cenny dla niego jest spokój, który zyskał po zakończeniu kariery.



Jak dodał, w związku ze swoją firmą ma ambitne plany. Dziś produkuje ona 25 tys. litrów mleka miesięcznie, a sam Eckersley zatrudnia 22 pracowników. W ciągu najbliższych pięciu lat były piłkarz chciałby, aby przedsiębiorstwo, które założył, stało się największym dystrybutorem mleka w Wielkiej Brytanii.

W trakcie trwania swojej kariery Eckersley występował głównie jako prawo obrońca. W zespole Manchesteru United nosił koszulkę z numerem 42.

Zdjęcie Richard Eckersley (pierwszy z lewej) świętujący z kolegami z Manchesteru United zdobycie Pucharu Ligi / Tony Marshall - EMPICS / Contributor / Getty Images

