Reprezentant Polski zszedł z boiska z urazem! Nowy kłopot dla Santosa?

Obecna sytuacja Southampton F.C. w Premier League jest bez wątpienia dramatyczna - " Święci " znajdują się na samym dnie tabeli i wciąż nie są w stanie wypracować stabilnej formy. Jakby było im mało nieszczęść, to w starciu z mocnym rywalem - Tottenhamem Hotspur - stracili oni już w pierwszej połowie dwóch piłkarzy wyjściowej jedenastki.

Mowa tu o dwóch stoperach - pierwszym z nich jest Niemiec Armel Bella-Kotchap, a drugim reprezentant Polski Jan Bednarek . To wiadomość tym gorsza, że 26-latek miał się właśnie w spokoju szykować do kolejnych występów dla "Biało-Czerwonych".

Jan Bednarek schodził z boiska poturbowany. Coraz ciemniejsze chmury nad Southampton F.C.

Co dokładnie wydarzyło się w przypadku Bednarka? Podczas boiskowych zmagań otrzymał on w pewnym momencie uderzenie z łokcia w żebra od Argentyńczyka Cristiana Romero. Wkrótce potem otrzymał pomoc od zespołu medycznego i próbował powrócić do gry - na próżno jednak.