Reprezentant Polski w nietypowej roli. Werdykt Brytyjczyków? Media są zgodne

Dzięki kolejnej stracie punktów przez Manchester City piłkarze Arsenalu mogli we wtorek zwiększyć przewagę nad "Obywatelami". Należało jednak wcześniej wygrać z Luton Town . Miesiąc wcześniej beniaminek na własnym stadionie urwał punkty Liverpoolowi. Pokazał tym samym, że nie należy go przedwcześnie skreślać. Boleśnie mogli się o tym przekonać "Kanonierzy".

Jako pierwszy do siatki trafił we wtorek w 20. minucie Gabriel Martinelli, ale na jego bramkę szybko odpowiedział Gabriel Osho. Spotkanie było bardzo otwarte, a huraganowe ataki sunęły z obu stron. W efekcie tego do 60. minuty kibice obejrzeli aż sześć bramek. Luton prowadziło w pewnym momencie 3:2 po bramkach Adebayo i Barkleya, ale stan równowagi szybko przywrócił Kai Havertz.