Reprezentant Polski prowokuje zmianę! Ma nie być kar za wyrazy wsparcia dla Ukrainy

Paweł Czechowski Premier League

Gest Matty'ego Casha, który podczas ostatniego ligowego meczu Aston Villi okazał wyrazy wsparcia dla przebywającego wówczas w Ukrainie Tomasza Kędziory, odbił się szerokim echem w światowych mediach. Obrońca "The Villains" niestety został ukarany żółtą kartką, ponieważ zdjął koszulkę, by pokazać znajdujący się na podkoszulku napis skierowany do kolegi. Jak informuje jednak "Daily Mail" zarząd Premier League po fali krytycznych głosów nakazał sędziom, by w podobnych sytuacjach nie upominali piłkarzy i wykazywali się zrozumieniem.

Zdjęcie Matty Cash okazał wsparcie dla Tomasza Kędziory prezentując napis na podkoszulku / Henry Browne / Stringer / Getty Images