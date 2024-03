Był to dla niego dopiero drugi na przestrzeni ostatnich miesięcy mecz w podstawowym składzie na spotkanie Premier League. Wcześniej trener posłał go na boisko od pierwszych minut również w rywalizacji z Nottingham Forest . Wtedy "Mewy" zwyciężyły 1:0. W niedzielę tyle szczęścia już nie miały.

Świetny początek, gorszy finisz. Brighton gorsze od Liverpoolu

Mecz rozpoczął się dla gości wybornie. Już w 2. minucie do siatki trafił Danny Welbeck, ale prowadzenia nie udało się utrzymać do przerwy. 25 minut później stan rywalizacji wyrównał Luis Diaz, a przewaga Liverpoolu stawała się coraz bardziej zauważalna. Brighton skupiało się na zabezpieczaniu dostępu do własnej szesnastki i wyczekiwaniu na szansę do skontrowania.