Reprezentant Polski na ustach angielskich mediów. Oczarował kibiców swoją grą

W drugiej kolejce Premier League Aston Villa gościła na swoim stadionie ekipę "The Toffies" i od pierwszego gwizdka sędziego stało się jasne, że dla przyjezdnych nie będą to zbyt miłe chwile. Podopieczni Unaia Emerego byli niezwykle zmotywowani, by zmazać plamę z meczu z Newcastle, w którym to przyjęli bolesną lekcję futbolu, przegrywając aż 1:5.