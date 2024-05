Reprezentant Polski miał wspaniałą noc. Jego klub dokonał niebywałej rzeczy

Aston Villa to siedmiokrotny mistrz Anglii, tyle samo razy wywalczyła puchar kraju, a pięć razy Puchar Liga. W domowej kolekcji ma także Tarczę Wspólnoty. To jednak nie wszystko. W sezonie 1981/82 triumfowała bowiem w Pucharze Europy , poprzedniku Ligi Mistrzów , zdobyła też Superpuchar Europy, jak również nieistniejący już Puchar Intertoto.

Odkąd jednak UEFA zmieniła nazewnictwo najważniejszych rozgrywek pucharowych w Europie, a więc od sezonu 1991/92, Aston Villa już w niej nie wystąpiła. Co prawda w rozgrywkach 1992/93 i 1995/96 zajmowała odpowiednio drugie i czwarte miejsca w Premier League , ale wtedy tylko mistrzowie mogli się zakwalifikować do Ligi Mistrzów.

Tak się bawi Aston Villa po awansie do Ligi Mistrzów

Nic więc dziwnego, że czwarte miejsce w obecnym sezonie, które gwarantuje udział w tych rozgrywkach, zostało przyjęte w klubie z wielkim zadowoleniem . Piłkarze i sztab szkoleniowy wtorkowy wieczór spędzali wspólnie na dorocznym spotkaniu, kiedy okazało się, że jedyna drużyna, która mogłaby jeszcze pokrzyżować im plany, czyli Tottenham, przegrał z Manchesterem City 0-2 i na kolejkę przed końcem traci pięć punktów do "The Villans".

Wybuch radości był ogromny, co widać na zdjęciach w mediach społecznościowych. Na jednym widać m.in. rozradowanego Casha z telefonem komórkowym, a na pierwszym planie jest trener Unai Emery .

"To dla nas szczególny dzień. To jest nasze marzenie, to było nasze marzenie, kiedy zaczęliśmy sezon" - przyznał uradowany hiszpański szkoleniowiec.