Remis w starciu gigantów. Debiutanci dali radę

Powiedzieć, że drużyna Chelsea przeszła rewolucję tego lata to nic nie powiedzieć. To była rewolucja do kwadratu co najmniej, z drużyny która wygrała Champions League dwa lata temu nie został dosłownie nikt.. Nowy szkoleniowiec, Mauricio Pochettino (trener, który najlepiej czuje się w Londynie, czego dowodem praca dla Tottenham Hotspur) wybrał do gry głodne młode wilki, ale początkowo ta taktyka wydawała się samobójcza. Drużyna Liverpoolu, od początku dominowała na boisku. Sygnał która do ataku dał snajper Mohamed Salah, który w 12. minucie obił poprzeczkę. Sześć minut później, nowy bramkarz Chelsea, Robert Sanchez nie miał szans, gdy "Faraon" Salah idealnie wypatrzył Luisa Diaza, który bezlitośnie skierował piłkę do siatki. Zaraz Salah sam trafił do siatki, ale był spalony.