Rekordowe przychody i rekordowe wydatki na płace. Gigant pokazał wyniki

Premier League. Manchester City wydało na płace ponad 400 mln funtów

Fundusz płac klubu wzrósł o blisko 70 milionów funtów, do prawie 423 milionów funtów (485 milionów euro), przez co zostali pierwszym brytyjskim klubem, który przekroczył tę granicę, a na sprzedaży zawodników "The Citizens" zarobili prawie 122 miliony funtów. Liczba ta nie uwzględnia kwoty wydanej na zakup piłkarzy.