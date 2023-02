Reese Witherspoon chce zainwestować w znany klub. "Moja ulubiona drużyna"

Wiele wskazuje na to, że już wkrótce Reese Witherspoon dołączy do grona celebrytów, którzy zarobione przez lata pieniądze inwestują w… sport. Wcześniej taką decyzję podjęli m.in. Ryan Reynolds i Rob McElhenney. Goszcząc w programie “The One Show” najbogatsza aktorka na świecie przyznała, że jeśli byłaby taka możliwość, chciałaby kupić udziały w jednym z największych angielskich klubów.