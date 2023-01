Real wkracza do gry po snajpera. W grę wchodzi nawet 100 mln euro!

29-letni napastnik całą karierę występuje w Tottenhamie Hotspur . Jest już legendą tego klubu, a niedługo stanie się także najlepszym strzelcem. Do Jimmy'ego Greavesa brakuje mu bowiem tylko jednego trafienia .

Do tego drugiego rekordu potrzebowałby ze dwóch, trzech sezonów. Jest to jak najbardziej wykonalne, tylko że może to oznaczać jedyne osiągnięcia w karierze klubowej. "Koguty" nie zdobyły bowiem żadnego trofeum od sezonu 2007/08, kiedy wygrały Puchar Ligi.