Real Madryt chce jak najszybciej sfinalizować transfer Edena Hazarda z Chelsea Londyn. Belgijski gwiazdor będzie kosztował "Królewskich" około 120 milionów euro.

Klub ze stolicy Hiszpanii wysyła przedstawiciela do stolicy Anglii, by ten spotkał się z Mariną Granowską, dyrektorką "The Blues".

Negocjacje w sprawie przenosin Hazarda na Santiago Bernabeu trwają od wielu miesięcy, ale wszystko wskazuje na to, że Real w końcu dopnie swego, by nawet jeszcze w tym tygodniu oficjalnie ogłosić ten transfer.

Obie strony prawdopodobnie muszą tylko dogadać się w kwestiach finansowych. Chelsea chciałaby za gwiazdę zespołu 130 milionów euro, natomiast "Królewscy" woleliby zapłacić w granicach 100 milionów euro. Jak donosi źródło, które bierze udział w trwających rozmowach, porozumienie może zostać uzyskane przy kwocie około 120 milionów euro.

Hazard od dłuższego czasu chciał odejść ze Stamford Bridge.

"Ja podjąłem już decyzję, teraz czekam na oba kluby. Myślę, że to jest pożegnanie, ale w piłce nigdy nic nie wiadomo" - powiedział Belg po finale Ligi Europejskiej, w którym Chelsea pokonała Arsenal 4-1.

28-letni piłkarz w barwach "The Blues" występuje od połowy 2012 roku, a jego kontrakt obowiązuje do połowy 2020.