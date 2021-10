Real Madryt chce Salaha. Nastąpi wymiana graczy z Liverpool FC?

Mohamed Salah w obecnym sezonie Premier League zdołał zaliczyć już siedem bramek oraz cztery asysty. Nie ma żadnych wątpliwości, że jest w świetnej formie i nic nie zapowiada, aby w najbliższym czasie stracił swój rozpęd. Bardziej prawdopodobne wydaje się, że Egipcjanin przestanie strzelać dla Liverpoolu dopiero wtedy, gdy... odejdzie z klubu. A plotki na temat ewentualnego transferu pojawiają się nieustannie.

Hazard za Salaha? Taki ma być plan Realu Madryt

Jak twierdzi Ekrem Konur, dziennikarz związany m.in. z portalem fichajes.net, klubem, który jest bardzo mocno zainteresowany sprowadzeniem Salaha jest Real Madryt. "Los Blancos" woleliby jednak nie wydawać przesadnie dużo pieniędzy, więc chcieliby zaproponować "The Reds" pewną kwotę oraz wymianę - na Anfield Road miałby trafić w ramach całej operacji Eden Hazard.



Jest jednak bardzo wątpliwe, że angielska drużyna zdecydowałaby się na podobny ruch - Salah to w Liverpoolu jedna z największych gwiazd, natomiast Belg ma za sobą mocno nieudany okres w stolicy Hiszpanii. Dla LFC byłoby to kupowanie kota w worku, bo nie wiadomo czy Hazard po powrocie na Wyspy byłby w stanie nawiązać do dawnych czasów, kiedy to stanowił o sile londyńskiej Chelsea.



Mohamed Salah na dłużej w Liverpool FC? Agent piłkarza rozpoczyna negocjacje

Ponadto, jak informuje "Daily Mirror", Liverpool już rozpoczął starania, aby przedłużyć kontrakt z napastnikiem. W mieście miał się już zjawić agent zawodnika Ramy Abbas który liczy na to, że uda mu się wynegocjować tygodniówkę wynoszącą 500 tys. funtów. W ten sposób Salah stałby się najlepiej zarabiającym zawodnikiem "The Reds" - pod względem zarobków wyprzedziłby zdecydowanie Thiago oraz Virgila van Dijka.



Również trener Liverpool FC Juergen Klopp podkreślał ostatnio, jak wielkie znaczenie ma dla zespołu Salah. "Jest najlepszy. Wszyscy to widzimy. Kto jest lepszy od niego?" - mówił Klopp, którego słowa cytowało m.in. BBC Sport. Jak podkreślił, na ten moment jest on lepszy również od Messiego i Ronaldo.



Mohamed Salah w Liverpoolu występuje od 2017 roku. Wcześniej grał m.in. dla AS Romy i Chelsea.

