W bieżącym sezonie Cristiano Ronaldo rozegrał w barwach Manchesteru United w sumie 26 spotkań. Zdobył osiem bramek w Premier League i sześć w Lidze Mistrzów. Łącznie daje mu to 14 trafień. Żaden z jego klubowych partnerów nie może się pochwalić lepszym dorobkiem.



Tymczasem na konferencji prasowej przed sobotnim meczem z Southampton FC (13:30) Ralf Rangnick publicznie skrytykował swego najlepszego strzelca... za brak skuteczności.

Ralf Rangnick publicznie krytykuje Ronaldo

- Ronaldo nie strzelił wystarczająco dużo goli, powinien mieć ich na koncie więcej - oznajmił bez ogródek niemiecki menedżer "Czerwonych Diabłów". Dodał wprawdzie, że to samo tyczy się pozostałych graczy, ale krytyka pod adresem CR7 wybrzmiała najdosadniej.



Rangnick jest pierwszym trenerem, który pozwolił sobie na tego typu wypowiedź, od kiedy Ronaldo stał się piłkarzem światowego formatu. Nie ma w tym cienia przypadku. Panowie od wielu tygodni nie darzą się przesadnym szacunkiem. Wypowiedź szkoleniowca to kolejny przejaw konfliktu między nimi.

Portugalczyk w tym roku nie trafił jeszcze do siatki rywala. Nie udało mu się wpisać na listę strzelców w pięciu ostatnich występach. To pierwsza taka sytuacja od 2013 roku.



Rangnick nie pomaga 37-letniemu zawodnikowi w przełamaniu złej passy. We wtorkowej potyczce z Burnley (1-1) zostawił go na ławce rezerwowych, wpuszczając do gry od pierwszej minuty Edinsona Cavaniego. CR7 pojawił się na murawie dopiero w 68. minucie i nie zdołał odwrócić losów spotkania.



Ekipa z Old Trafford zajmuje obecnie szóste miejsce w tabeli Premier League i traci 21 pkt. do liderującego Manchesteru City.



Niemiec będzie prowadził MU tylko do końca trwającego sezonu. Później obejmie stanowisko doradcy klubowego zarządu. Trzej najpoważniejsi kandydaci do objęcia po nim schedy to Mauricio Pochettino (obecnie PSG), Erin Ten Hag (Ajax) i Luis Enrique (reprezentacja Hiszpanii).