Edinson Cavani w najbliższym czasie nie opuści "Czerwonych Diabłów". Takie zapewnienie złożył sam szkoleniowiec Manchesteru United Ralf Rangnick. Trener, który niedawno przybył na Old Trafford, zakomunikował to oficjalnie samemu napastnikowi.

Urugwajski snajper nosił się z zamiarem odejścia z Manchesteru, bo na początku sezonu jego pozycja w zespole słabła. Wielu wiązało to ze zmianą układu sił w ofensywie "Czerwonych Diabłów" po przyjściu Cristiano Ronaldo.

Ralf Rangnick dał Cavaniemu jasny sygnał

Teraz okazuje się jednak, że dla Rangnicka Cavani jest bardzo ważną postacią w ataku United. - Powiedziałem mu, że chcę, by został w Manchesterze do końca sezonu. To bardzo ważny piłkarz. On jest świadom, że definitywnie nie pozwolę mu na odejście - mocno zadeklarował Rangnick.

Wejście Cavaniego na plac gry pozwoliło ostatnio "Czerwonym Diabłom" zremisować spotkanie z Newcastle 1-1.

Wcześniej dużo spekulowano o możliwości odejścia Urugwajczyka, m.in. do Barcelony.



