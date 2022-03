Cristiano Ronaldo opuścił zeszłotygodniowe spotkanie z Manchesterem City (przegrane 1-4) oficjalnie z powodu kontuzji, ale ma wrócić na boisko w najbliższych spotkaniach, być może już w sobotę przeciwko Tottenhamowi.

- Wczoraj wznowił treningi. Trenował dobrze przez całą sesję treningową i spodziewam się, że będzie również dzisiaj na treningu - powiedział Ralf Rangnick, tymczasowy menedżer United, cytowany przez stację Sky Sports.

Manchester United. Ronaldo poza składem

W zeszły weekend Rangnick powiedział, że Ronaldo opuścił niedzielne derby Manchesteru z powodu kontuzji biodra, ale były kapitan United Roy Keane stwierdził, że w tej absencji "coś się nie zgadza".

To był dopiero drugi mecz Premier League Ronaldo - który strzelił tylko jednego gola w ostatnich 10 występach - jaki opuścił od czasu powrotu do United w tym sezonie.

Nieobecność 37-latka również została zakwestionowana przez jego siostrę, Katię Aveiro, po tym, jak polubiła post na Instagramie, twierdząc, że nie został kontuzjowany, ale odsunięty przez Rangnicka.

Wśród doniesień w tym tygodniu o szczęściu Ronaldo, Rangnick powiedział: - Cóż, nie wiem, nie zapytałem go, czy jest szczęśliwy w Manchesterze i w tym klubie. Dla mnie ważne jest, aby znów był w formie i że wznowił treningi - dodał menedżer "Czerwonych diabłów".

Kłopoty Cristiano Ronaldo. Nie obserwował kolegów

Tymczasem zamiast obserwować swoich kolegów z drużyny w ubiegły weekend na Etihad, Cristiano Ronaldo podobno pojechał do Portugalii.

- Czy o tym wiedziałem? Nie, ponieważ nie ma sensu patrzeć wstecz na to, co działo się w ciągu ostatnich sześciu lub siedmiu dni. Dla mnie ważne jest to, co dzieje się dziś i jutro. Dla mnie nie ma sensu przechodzić przez to wszystko ponownie - podkreśla Ralf Ragnick.