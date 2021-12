Manchester United zdecydował się na dosyć nietypową strategię - po zwolnieniu ze stanowiska menedżera Ole Gunnara Solskjaera angielski klub oddał tymczasowo stery w ręce Michaela Carricka, dotychczasowego asystenta Norwega, a następnie zapadła decyzja o przekazaniu drużyny pod władzę Ralfa Rangnicka, do niedawna związanego z moskiewskim Lokomotiwem.



Rangnick już teraz jednak wie, że jego przygoda jako menedżera MU nie potrwa długo - bo jedynie do końca obecnego sezonu. Po tym czasie Niemiec może być jednak spokojny o swoją przyszłość - na razie ma jedynie "posprzątać" w zespole, a potem będzie pełnić na sir Matt Busby Way rolę konsultanta.



Ralf Rangnick z "misją specjalną": Erling Haaland ma się znaleźć w United

Nim jednak odda "Czerwone Diabły" innemu trenerowi, będzie musiał zrealizować kilka zadań - jednym z nich, zdaniem dziennika "Bild", jest nakłonienie Erlinga Haalanda, największej gwiazdy Borusii Dortmund, do przenosin na Old Trafford.



Zadanie będzie niełatwe, bowiem najbliższego lata wejdzie w życie klauzula zawarta w kontrakcie Norwega z BVB, w myśl której napastnika będzie można wykupić za relatywnie niewielkie pieniądze - 75 mln euro. To oznacza, że najwięksi gracze na rynku niechybnie rzucą się z propozycjami lukratywnych kontraktów dla 21-latka. W grę wchodzi transfer m.in. do Realu Madryt, Bayernu Monachium, PSG czy Manchesteru City.



Gdyby jednak Rangnickowi się powiodło i zdołałby nakłonić Haalanda do podpisania umowy z United, będzie mógł liczyć na sporą premię ze strony swojego nowego pracodawcy - mógłby otrzymać aż 10 mln euro (ok. 8,5 mln funów). Dla MU gra jest jednak warta świeczki - piłkarz o takim talencie jak Norweg z całą pewnością byłby wspaniałym wzmocnieniem.



Premier League. Ralf Rangnick czeka na debiut w nowej roli

Na razie Ralf Rangnick wciąż jeszcze czeka na swój debiut na ławce trenerskiej "Czerwonych Diabłów". Ponieważ Niemiec wciąż zmaga się z brytyjska biurokracją i wszelkimi pozwoleniami na pracę na Wyspach, w czwartkowym meczu Manchesteru United z Arsenalem wciąż w roli głównego menedżera będzie występować Michael Carrick. Rangnick obejrzy mecz jedynie z trybun "Teatru Marzeń".

PaCze





