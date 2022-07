Raheem Sterling odchodzi z Manchesteru City

O możliwym odejściu Sterlinga mówiło się od dłuższego czasu, choć piłkarz miał jeszcze ważny przez rok kontrakt. Skrzydłowy pożegnał się w sieci z kibicami "Obywateli".

"Siedem sezonów, jedenaście trofeów. Całe życie wspomnień. (...) Przybyłem do Manchesteru jako 20-letni chłopiec. Wyjeżdżam jako mężczyzna" - napisał na Twitterze Raheem Sterling.

Raheem Sterling pożegnał się z Manchesterem City

77-krotny reprezentant Anglii trafił do Manchesteru City w 2015 roku z Liverpoolu. "Obywatele" zapłacili wówczas za niego 63 mln euro.

Pochodzący z Jamajki, ale reprezentujący Anglię, piłkarz ma trafić do Chelsea. "The Blues", którzy przed rokiem triumfowali w Lidze Mistrzów, mają za sobą przeciętny sezon i w nadchodzących rozgrywkach będą chcieli wrócić do walki o mistrzostwo Anglii.