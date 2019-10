Po niezbyt porywającym spotkaniu Manchester United pokonał Chelsea 2-1. Ozdobą meczu było uderzenie z rzutu wolnego Marcusa Rashforda, które dało "Czerwonym Diabłom" zwycięstwo.

1/8 finału rozgrywek Carabao Cup obfitowała w wiele ciekawie zapowiadających się spotkań. Jednym z nich było starcie Chelsea z Manchesterem United. Gospodarze mogli podchodzić do starcia z "Czerwonymi Diabłami" bardziej podbudowani. Chelsea wygrało bowiem siedem poprzednich spotkań z rzędu, choć niektórzy kibice mieli zarzuty co do stylu "The Blues".

Manchester United przeżywa obecnie mały kryzys. Ciężko wskazać kierunek, w którym podąża drużyna i podopieczni Ole Gunnara Solskjaera mają problem z jakąkolwiek ligową stabilizacją. Niemniej "Czerwone Diabły" dobrze punktowały w dwóch minionych ligowych spotkaniach, remisując z Liverpoolem i wygrywając 3-1 z Norwich.

Początek spotkania był bardzo leniwy w wykonaniu obu ekip. Na pierwszą groźną sytuację musieliśmy poczekać do 13. minuty spotkania. Daniel James dośrodkował piłkę z rzutu rożnego i strzał głową oddał Scott McTominay. Chwilę potem United udało się trafić do siatki. Marcos Alonso sfaulował w polu karnym Jamesa i sędzia bez zawahania wskazał na "jedenastkę".



W ostatnim spotkaniu Manchester United nie miał dobrej passy co do rzutów karnych, jednak dziś Marcusowi Rashfordowi nie dał szans bramkarzowi. Gospodarze nie mieli pomysłu na sforsowanie linii obronnej "Czerwonych Diabłów", natomiast podopieczni Solskjaera cofnęli się i czekali na możliwość skontrowania gospodarzy.

Druga połowa spotkania nadal była rozgrywana w nieco sennej atmosferze, niemniej piłkarze Chelsea zaczęli powoli odrabiać straty. Najpierw bramkarza United postraszył Callum Hudson-Odoi, a potem w 61. minucie Michy Batshuayi zdobył wyrównującą bramkę. Belg ładnie złamał akcję do środka i oddał mocny strzał po ziemi z dystansu, którego nie dał rady obronić Sergio Romero.

Po wyrównaniu "The Blues" zaczęli zdobywać coraz więcej miejsca do gry i zarysowywała się ich przewaga. Pomimo tego to goście zdobyli kolejnego gola. Przepięknym strzałem z dystansu popisał się Rashford. Piłka po uderzeniu Anglika wpadła prosto w okienko. Willy Caballero był bez szans na obronę uderzenia.

W końcówce spotkania obie drużyny oddały jeszcze po jednym groźnym strzale, jednak nie zmieniło to już końcowego wyniku i Manchester United wygrał w Londynie w Chelsea.

Anglia - Puchar Ligi

2019-10-30 21:05 | Stadion: Stamford Bridge | Widzów: 38645 | Arbiter: P. Tierney Chelsea Londyn Manchester United 1 2 DO PRZERWY 0-1 M. Batshuayi 61' M. Rashford 25',73'

1 2 Chelsea Londyn Manchester United Romero Lindeloef Maguire Rojo Wan-Bissaka Williams James Lingard McTominay Fred Rashford 2 Caballero Alonso Guehi James Zouma Pulisic Gilmour Jorginho Kovaczić Hudson-Odoi Batshuayi SKŁADY Chelsea Londyn Manchester United Wilfredo Daniel Caballero Sergio Romero Marcos Alonso 66′ 66′ Victor Lindeloef Marc Guehi Harry Maguire Reece James Marcos Rojo Kurt Happy Zouma Aaron Wan-Bissaka 70′ 70′ Christian Pulisic Brandon Williams 70′ 70′ Billy Gilmour Daniel James Luiz Frello Jorginho 67′ 67′ Jesse Lingard 90′ 90′ Mateo Kovaczić 11′ 11′ Scott McTominay Callum Hudson-Odoi 83′ 83′ Frederico Rodrigues Santos 61′ 61′ 18′ 18′ 78′ 78′ Michy Batshuayi 25′ (k.), 73′ 25′ (k.), 73′ 80′ 80′ Marcus Rashford REZERWOWI Jamie Cumming Lee Grant Cesar Azpilicueta Phil Jones 70′ 70′ Mason Mount 80′ 80′ Ashley Young 78′ 78′ Tamy Abraham James Garner Olivier Giroud 67′ 67′ Andreas Hoelgebaum Pereira 70′ 70′ Rodriguez Pedro Juan Mata T. Lamptey 66′ 66′ Anthony Martial

STATYSTYKI Chelsea Londyn Manchester United 1 2 Posiadanie piłki 63% 37% Strzały 9 7 Strzały na bramkę 2 3 Rzuty rożne 7 2 Faule 11 13 Spalone 0 1