Manchester City nie dał szans swoim rywalom zza miedzy, pokonując w pierwszym półfinałowym meczu Pucharu Ligi Angielskiej Manchester United 3-1. Drużyna Pepa Guardioli dominowała i już do przerwy prowadziła trzema bramkami. Rozmiar porażki zmniejszył po zmianie stron Marcus Rashfrod.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Puchar Ligi Angielskiej. Manchester United - Colchester 3-0 - skrót (ZDJĘCIA ELEVEN SPORTS). WIDEO Eleven Sports

Już w 17. minucie padła bramka, będąca ozdobą całego spotkania. Bernardo Silva otrzymał piłkę od Kyle'a Walkera, podprowadził ją bliżej pola karnego, schodząc nieco do środka, po czym odpalił lewą nogą torpedę, która pomknęła prosto w górny róg bramki. David de Gea próbował jeszcze ratować swoją drużynę efektowną robinsonadą, lecz był z góry skazany na porażkę.

Reklama

Hiszpan niewiele mógł powiedzieć także 16 minut później, gdy stanął oko w oko z Riyadem Mahrezem. Reprezentant Algierii dostał znakomite prostopadłe podanie od Bernadra Silvy - którego nie zdołał przeciąć interweniujący wślizgiem Victor Lindeloef - minął wychodzącego z bramki golkipera i podwyższył wynik.

Anglia - Puchar Ligi

2020-01-07 21:00 | Stadion: Old Trafford | Widzów: 69023 | Arbiter: M. Dean 1 3 Manchester United Manchester City Gea Jones Lindeloef Wan-Bissaka Williams Pereira James Lingard Fred Greenwood Rashford Bravo Mendy Otamendi Walker Silva De Bruyne Fernandinho Gündogan Hernández Mahrez Sterling SKŁADY Manchester United Manchester City David de Gea Claudio Andres Bravo Munoz Phil Jones Benjamin Mendy Victor Lindeloef Nicolas Otamendi Aaron Wan-Bissaka 82′ 82′ Kyle Walker 73′ 73′ Brandon Williams 17′ 17′ Bernardo Silva 38′ (samob.) 38′ (samob.) Andreas Hoelgebaum Pereira 80′ 80′ Kevin De Bruyne 64′ 64′ Daniel James . Fernandinho 35′ 35′ 46′ 46′ Jesse Lingard Ilkay Guendogan 52′ 52′ Frederico Rodrigues Santos 63′ 63′ Rodrigo Hernández Cascante 81′ 81′ Mason Greenwood 33′ 33′ 86′ 86′ Riyad Mahrez 70′ 70′ Marcus Rashford Raheem Sterling REZERWOWI Sergio Romero . Ederson José Diogo Dalot Teixeira Joao Cancelo 64′ 64′ Angel Gomes Eric García Martret Juan Mata 86′ 86′ Philip Foden 46′ 46′ Nemanja Matić David Silva Tahith Chong Sergio Aguero 81′ 81′ Anthony Martial 80′ 80′ Gabriel Jesus

Kolejny gol należał do piłkarza "Czerwonych Diabłów" - sęk w tym, że było to trafienie samobójcze. "Obywatele" przeprowadzili błyskawiczną kontrę, sfinalizowaną celnym strzałem Kevina De Bruyne, który w dziecinny sposób ograł w polu karnym Phila Jonesa. De Gea skutecznie interweniował, lecz jego wysiłek okazał się nadaremny. Sparowaną przez niego futbolówkę kopnął wprost do własnej bramki nieatakowany Andreas Pereira.



Manchester United Manchester City 1 3 DO PRZERWY 0-3 M. Rashford 70' Bernardo Silva 17' R. Mahrez 33' Andreas Pereira 38' (samob.)

STATYSTYKI Manchester United Manchester City 1 3 Posiadanie piłki 42% 58% Strzały 6 9 Strzały na bramkę 3 7 Rzuty rożne 4 3 Faule 6 17 Spalone 2 4

Wydawało się, że podopieczni Ole Gunnara Solskjaera są już całkowicie bezradni, lecz na 20 minut przed końcem regulaminowego czasu gry gasnącą nadzieję podtrzymał w fanach United Marcus Rashford. 22-latek w sytuacji sam na sam uderzył płasko, tuż obok słupka.

W końcówce Anglik huknął jeszcze potężnie z dystansu, ale Claudio Bravo był na posterunku i wybił piłkę na rzut rożny. "Czerwone Diabły" poległy 1-3 i w rewanżu czeka ich piekielne trudne zadanie.



TB



Puchar Ligi Angielskiej - wyniki, terminarz, strzelcy