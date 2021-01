Manchester City pokonał Manchester United 2-0 (0-0) w półfinale Pucharu Ligi Angielskiej. Obie bramki "Obywatele" zdobyli w drugiej połowie, dzięki czemu awansowali do finału rozgrywek, gdzie zmierzą się z Tottenhamem Hotspur.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Manchester United - Queens Park Rangers 1-4. Skrót meczu z 1992 roku. Wideo Youtube

Zawody rozpoczęły się od minuty ciszy poświęconej Colinowi Bellowi, byłemu pomocnikowi "The Citizens" i reprezentacji Anglii, który zmarł 5 stycznia.



Za faworyta mogły uchodzić "Czerwone Diabły", na co wskazywałaby wysoka forma gospodarzy, a także osłabienia u ich rywali wynikające z pozytywnych testów na koronawirusa.

Już w drugiej minucie futbolówka wpadła do bramki gości. Po strzale Marcusa Rashforda bramkarz Zack Steffen odbił piłkę przed siebie, ale ta odbiła się od obrońcy i wróciła do bramki. Samobója jednak nie było, sędzia dopatrzył się spalonego.



Sytuacja powtórzyła się trzy minuty później, ale po drugiej stronie boiska. Piłka wpadła do bramki po przekierowaniu jej przez Ilkaya Gundogana, ale szybko zareagował arbiter, oznajmiając pozycję spaloną.

W dziewiątej minucie Steffen uratował "Obywateli". Jego genialna interwencja przy strzale Bruno Fernandesa sprawiła, że podopieczni Pepa Guardioli nie przegrywali 0-1.

Pierwszy kwadrans był pełen znakomitych zagrań, pod jego koniec Kevin De Bruyne uderzył natychmiast po podaniu Raheema Sterlinga, trafił w słupek.

Gdy wydawało się, że tempo meczu lekko "siadło", znowu padł gol... ze spalonego. Tym razem po akcji Fodena, zarysowywała się jednak lekka przewaga City.



Niepotrzebny faul na 25. metrze zemścił się na podopiecznych Ole Gunnara Solskjaera. Wrzutkę w pole karne na gola na 1-0 dla City zamienił John Stones, tym razem spalonego nie było.



Dla zdobywcy bramki była to chwila wyjątkowa. Stones poprzednio trafił dla "The Citizens" dokładnie 1162 dni wcześniej. Było to w listopadzie 2017 roku w meczu przeciwko SSC Napoli.



Goście od tej chwili dominowali. Mogli wielokrotnie podwyższyć prowadzenie, po szansach, przed jakimi stawali Mahrez, Foden, Sterling i Cancelo.



Udało się powiększyć przewagę i być już względnie spokojnym o awans do finału w 83. minucie. Fernandinho wykorzystał swoje doświadczenie i złe wybicie Aarona Wana-Bissaki, umieszczając piłkę tuż przy słupku na 2-0.



W decydującym spotkaniu Pucharu Ligi Angielskiej rywalem "Obywateli" będzie Tottenham Hotspur.

Manchester United - Manchester City 0-2 (0-0)

Bramki: 0-1 John Stones (50), 0-2 Fernandinho (83)



Anglia - Puchar Ligi

2021-01-06 20:45 | Stadion: Old Trafford | Arbiter: Martin Atkinson 0 2 Manchester United Manchester City Steffen Stones Zinchenko Dias Cancelo Sterling Foden Gündoğan Fernandinho De Bruyne Mahrez Henderson Wan-Bissaka Lindelöf Maguire Shaw Fred Pogba Fernandes McTominay Rashford Martial SKŁADY Manchester United Manchester City Dean Henderson Zack Steffen Aaron Wan-Bissaka 50′ 50′ John Stones Victor Lindeloef Ołeksandr Zinczenko Harry Maguire Ruben Santos 90′ 90′ Luke Shaw 78′ 78′ Joao Cancelo 69′ 69′ 88′ 88′ Frederico Rodrigues Santos Raheem Sterling Paul Pogba Philip Foden Bruno Miguel Borges Fernandes Ilkay Guendogan 75′ 75′ Scott McTominay 83′ 83′ 48′ 48′ . Fernandinho Marcus Rashford Kevin De Bruyne Anthony Martial 79′ 79′ Riyad Mahrez REZERWOWI David de Gea James Trafford Eric Bertrand Bailly Taylor Harwood-Bellis Alex Nicolao Telles Luke Mbete-Tatu Axel Tuanzebe Benjamin Mendy Daniel James Kyle Walker Juan Mata 79′ 79′ Rodrigo Hernández Cascante Nemanja Matić Felix Kalu Nmecha 88′ 88′ Donny van de Beek Sergio Aguero 75′ 75′ Mason Greenwood Gabriel Jesus

STATYSTYKI Manchester United Manchester City 0 2 Posiadanie piłki 39,9% 60,1% Strzały 8 11 Strzały na bramkę 2 6 Rzuty rożne 4 4 Faule 9 6 Spalone 3 3

MR