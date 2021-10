Mateusz Klich spotkanie Leeds z Arsenalem zaczął na ławce rezerwowych. Na boisku pojawił się od 46 minuty, ale to właśnie wtedy zaczęły się problemy Leeds.

Zaledwie 23 sekundy po wejściu na boisku pierwszą bramkę dla "Kanonierów" zdobył Calum Chambers, a w 69. minucie na 2-0 podwyższył Edward Nketiah.



Dzięki temu wynikowi Arsenal zapewnił sobie awans do 1/4 finału Pucharu Ligi Angielskiej.



Arsenal FC - Leeds United 2-0 (0-0)



Bramki: 1-0 Chambers (55.), 2-0 Nketiah (69.).



Rzuty karne w meczu Chelsea

Emocji nie brakowało też w starciu Chelsea z Southampton, choć Jan Bednarek cały mecz spędził na ławce rezerwowych.



Do przerwy Chelsea prowadziła po bramce Kaia Havertza, lecz już tuż po zmianie stron wynik wyrównał Che Adams.



W rzutach karnych lepsi okazali się piłkarze "The Blues". Choć "jedenastkę" zmarnował Mason Mount, to piłkarze "Świętych" pomylili się dwukrotnie, wskutek czego pożegnali się z rozgrywkami.



Na środę zaplanowano mecz m.in. broniącego trofeum Manchesteru City, który zmierzy się na wyjeździe z West Ham United byłego bramkarza reprezentacji Polski - Łukasza Fabiańskiego.

Natomiast Leicester City, rywal Legii Warszawa w Lidze Europy, podejmie Brighton Jakuba Modera.

Chelsea FC - Southampton 1-1 (1-0), rzuty karne: 4-3.



Bramki: 1-0 Havertz (44.), 1-1 Adams (47.).

Rzuty karne:



0-1, Armstrong - gol,

1-1, Marcos Alonso - gol,



1-1, Walcott - strzał w słupek,



1-1, Mount - karny obroniony,

1-2, Long - gol,



2-2, Hudson-Odoi - gol,



2-2, Smallbone - strzał nad bramką,

3-2, Chilwell - gol,



3-3, Romeu - gol,

4-3, James - gol.





Zdjęcie Piłkarze Chelsea FC / Chirs Lee / Getty Images

WG