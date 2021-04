To miała być trenerska batalia Josep Guardiola kontra Jose Mourinho. Ten drugi został "odstrzelony" na ostatniej prostej, tracąc niespodziewanie posadę. Rozczarowanie? Nic podobnego. Koneserzy angielskiego futbolu twierdzą, że to tylko przygrywka do ogromnych emocji, jakie czekają nas na Wembley. A zatem kurtyna w górę: Manchester City - Tottenham Hotspur! Transmisja w Eleven Sports 1 w niedzielę 25 kwietnia o godz. 17.30. Spotkanie komentować będą Marcin Grzywacz oraz Tomasz Zieliński.

Emocje związanie z Carabao Cup rozpoczną się dla widzów Eleven Sports już od 17.00. O tej godzinie wystartuje przedmeczowe studio z udziałem Mateusza Majaka, Adama Targowskiego i Michała Zachodnego.

Finał Pucharu Ligi:

Manchester City - Tottenham Hotspur

17.00 Studio przed meczem, Eleven Sports 1

17.30 Finał Carabao Cup: Manchester City - Tottenham Hotspur, Eleven Sports 1

Komentarz: Marcin Grzywacz, Tomasz Zieliński; studio: Mateusz Majak, Adam Targowski, Michał Zachodny

19:30 Studio po meczu, Eleven Sports 1