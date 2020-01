Puchar Anglii. Trener Hull: Liga najważniejsza, ale mecz z Chelsea wydarzeniem

Występujący na zapleczu Premier League Hull City, którego piłkarzem jest Kamil Grosicki, podejmie w sobotę Chelsea Londyn w 4. rundzie Pucharu Anglii. - Dla nas liga jest najważniejsza, ale ten mecz będzie wydarzeniem i chcemy się pokazać - powiedział trener gospodarzy Grant McCann.

Faworyt sobotniego spotkania wydaje się oczywisty - Chelsea zajmuje czwarte miejsce w angielskiej ekstraklasie, a "Tygrysy" są dwunaste w Championship, czyli klasę niżej. Szkoleniowiec Hull City obiecuje jednak walkę.

- Zamierzamy pokazać dobrą grę. Nie jest tajemnicą, że liga jest dla nas najważniejsza, ale taki mecz będzie dla nas dobrą okazją, więc chcemy się pokazać - powiedział McCann.

Jak zapewnił, jego zespół nie będzie tylko czekać na ataki rywali.

- Jedną rzeczą, którą mogę obiecać fanom, jest to, że postaramy się grać ofensywnie. Nie będziemy "siedzieć". Zamierzamy być agresywni, grać z dużą energią i presją. To Puchar Anglii, nauczyłem się w przeszłości i na poprzednich błędach, że jeżeli się cofnie i będzie czekać na okazje, to takie szanse nie pojawią się przeciwko drużynom Premier League - dodał trener.

Mecze czwartej rundy (1/16 finału) będą rozgrywane od piątku do poniedziałku.

W sobotę Southampton FC Jana Bednarka podejmie prowadzony przez Jose Mourinho Tottenham Hotspur.

Zdecydowany lider Premier League Liverpool zmierzy się natomiast w niedzielę na wyjeździe z trzecioligowym Shrewsbury Town FC.

W poprzedniej rundzie Liverpool, mimo nieobecności w składzie wielu czołowych piłkarzy, wyeliminował Everton. "The Reds" pokonali u siebie lokalnego rywala 1-0 po golu nastolatka Curtisa Jonesa.

Broniący trofeum Manchester City, wicelider Premier League, podejmie w niedzielę występujący klasę niżej londyński Fulham FC.

W finale poprzedniej edycji Pucharu Anglii "The Citizens" pokonali Watford aż 6-0.

