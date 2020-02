W rewanżowym spotkaniu 4. rundy Pucharu Anglii, Tottenham pokonał Southampton 3-2. Drużyna Jana Bednarka była przez moment na prowadzeniu, jednak nie poradziła sobie w końcówce z atakami Dele Alliego, Heung-Min Sona i Lucasa Moury.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Southampton - Tottenham 1-1 - skrót (ZDJĘCIA ELEVEN SPORTS). WIDEO Eleven Sports

Southampton z Janem Bednarkiem w składzie czekało ciężkie zadanie w rewanżowym spotkaniu 4. rundy Pucharu Anglii. W pierwszym spotkaniu padł remis, więc konieczne było rozegranie kolejnego meczu

Reklama

Zadanie było ciężkie, bowiem "Koguty" wygrały ostatnie spotkanie z Manchesterem City i podbudowani zawodnicy Jose Mourinho, na pewno liczyli na kolejne zwycięstwo.

W spotkaniu od początku optycznie przeważali zawodnicy z Londynu i już w 10. minucie udało im się trafić do siatki. Piłkarze "Świętych" trochę im w tym pomogli, ponieważ futbolówkę do bramki skierował obrońca drużyny gości - Jack Stephens.

Wszystko zaczęło się od bardzo dobrego podania z głębi boiska Harry’ego Winksa. Piłka była skierowana do Kouassiego Sessegnona, lecz obrońca zdążył ją wybić. Trafiła ona do nabiegającego Tanguy Ndombele, a Francuz oddał bardzo mocny strzał z dystansu. Pędząca po ziemi futbolówka odbiła się od nóg Stephensa i wpadła do bramki.

Puchar Anglii - wyniki, terminarz, strzelcy



Southampton mógł odpowiedzieć już po chwili. James Ward-Prowse zagrał do Danny’ego Ingsa, a ten bez zawahania huknął w stronę bramki Hugo Llorisa, jednak trafił jedynie w poprzeczkę. "Święci" co prawda nie przeważali zdecydowanie, ale w końcu dopięli swego.

W 34. minucie meczu francuski bramkarz obronił strzał Nathana Redmonda, lecz zrobił to na tyle niefortunnie, że piłka wpadła pod nogi Shane’a Longa. Irlandczyk znalazł się w sytuacji, której nie można zmarnować i pewnie dobił futbolówkę do pustej bramki. Akcje poprzedziła składna wymiana podań ze strony przyjezdnych.

W końcówce pierwszej połowy dwoma bardzo dobrymi interwencjami popisał się Bednarek. Polski obrońca dobrze radził sobie w starciach z Heung-Min Sonem, Lucasem Mourą i Sergem Aurierem. Taki stan rzeczy nie zmienił się w drugiej części gry, którą były zawodnik Lecha Poznań, również rozpoczął pewną obroną.

Dobrze spisywali się również zawodnicy z formacji ofensywnej i w 72. minucie wyprowadzili zabójczą kontrę. Rozpoczął ją Redmond, który ruszył środkiem boiska, minął kilku zawodników drużyny "Kogutów" i zagrał do Ingsa. Anglik z dużym spokojem wpadł w pole karne i technicznym strzałem w dolny róg bramki pokonał Llorisa.

Radość kibiców Southampton nie trwała jednak za długo. Już kilka minut później Dele Alli, który niedawno pojawił się na boisku i dobrze zagrał do Moury. Brazylijczyk z dużą łatwością okiwał Jannika Vestergaarda i strzałem z linii pola karnego umieścił piłkę w siatce.

"Koguty" nie odpuszczały i w 86. minucie Son popędził w pole karne po podaniu od Allego. Zatrzymał go Angus Gunn, bramkarz drużyny gości, a sędzia bez wahania podyktował "jedenastkę". Do wykonania stałego fragmentu gry podszedł Koreańczyk, zrobił sporo kroczków i mocnym uderzeniem w boczną siatkę bramki wyprowadził Tottenham na prowadzenie, a wynik spotkania nie uległ już zmianie.

PA





Anglia - Puchar Anglii

2020-02-05 20:45 | Stadion: Tottenham Hotspur Stadium | Widzów: 56046 | Arbiter: D. Coote Tottenham Hotspur Londyn Southampton FC 3 2 DO PRZERWY 1-1 J. Stephens 12' (samob.) Lucas Moura 78' Heung-min Son 87' S. Long 34' D. Ings 72'

3 2 Tottenham Londyn Southampton FC Lloris Alderweireld Aurier Tanganga Vertonghen Moura Sessegnon Dier NDombèlé Alvaro Winks Son Gunn Bednarek Bertrand Stephens Boufal Hoejbjerg Oriol Redmond Ward-Prowse Long Ings SKŁADY Tottenham Londyn Southampton FC Hugo Lloris 86′ 86′ Angus Gunn Toby Alderweireld 55′ 55′ Jan Bednarek Serge Aurier Ryan Bertrand Japhet Tanganga 12′ (samob.) 12′ (samob.) Jack Stephens 54′ 54′ Jan Vertonghen 67′ 67′ Sofiane Boufal 78′ 78′ Lucas Moura Pierre Emil Hoejbjerg 90′ 90′ Kouassi Ryan Sessegnon 84′ 84′ Romeu Vidal Oriol Eric Dier Nathan Redmond 61′ 61′ Tanguy NDombèlé Alvaro 40′ 40′ James Ward-Prowse Harry Winks 34′ 34′ 81′ 81′ Shane Long 87′ (k.) 87′ (k.) Heung-min Son 72′ 72′ Daniel Ings REZERWOWI Paulo Dino Gazzaniga Harry Lewis 90′ 90′ Davinson Sánchez Mina 40′ 40′ Jannik Vestergaard 61′ 61′ Dele Alli Jake Vokins 54′ 54′ 59′ 59′ Gedson Carvalho Fernandes 67′ 67′ Stuart Armstrong Dennis Cirkin William Anthony Patrick Smallbone Oliver Skipp 81′ 81′ 85′ 85′ Che Adams Troy Parrott Michael Obafemi

STATYSTYKI Tottenham Londyn Southampton FC 3 2 Posiadanie piłki 48% 52% Strzały 8 13 Strzały na bramkę 5 8 Rzuty rożne 6 5 Faule 5 11 Spalone 1 5