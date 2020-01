Występujący w Premier League Tottenham Hotspur pokonał Middlesbrough FC, drużynę z Championship, 2-1 w powtórzonym meczu trzeciej rundy Pucharu Anglii. Bohaterami zostali Argentyńczycy - Giovani Lo Celso i Erik Lamela, którzy strzelili po golu.

Anglia - Puchar Anglii

2020-01-14 21:05 | Stadion: Tottenham Hotspur Stadium | Widzów: 49202 | Arbiter: C. Pawson Tottenham Hotspur Londyn Middlesbrough FC 2 1 DO PRZERWY 2-0 G. Lo Celso 2' E. Lamela 15' G. Saville 83'

Jose Mourinho, menedżer gospodarzy, wystawił we wtorek silny skład, ale dał też odpocząć m.in. Delemu Allemu czy Serge’owi Aurierowi.

W pierwszej jedenastce Portugalczyk postawił znowu na młodego obrońcę Japheta Tangangę, a od początku wystąpił także Christian Eriksen, który ma w zimowym oknie transferowym przenieść się do Interu Mediolan.

W pierwotnym terminie padł remis 1-1. W takiej sytuacji w Pucharze Anglii obowiązuje powtórka, ale na boisku zespołu, który był gościem.

"Koguty" we wtorek na prowadzenie wyszły już w drugiej minucie. Bramkarz Tomas Mejias źle wybił piłkę, przejął ją Lo Celso, pobiegł wzdłuż linii pola karnego i pewnym strzałem przy słupku trafił do siatki.

Goście mogli wyrównać również po błędzie. Davinson Sánchez zagrał niedokładnie, wprost pod nogi Djeda Spence’a, ten podał natychmiast do Lukasa Nmechy, którego uderzenie z pola karnego obronił Paulo Gazzaniga.

Tottenham podwyższył prowadzenie po kwadransie. Erik Lamela zabrał piłkę Jonathanowi Howsonowi, wpadł z nią w pole karne i technicznie zaskoczył bezradnego Mejiasa.

Gospodarze powinni wygrywać 3-0 w 52. minucie, jednak Ryan Sessegnon fatalnie przestrzelił z kilku metrów po podaniu Tangangi.

Zamiast wygrywania trzema bramkami, to Middlesbrough strzeliło kontaktowego gola. W 83. minucie Sanchez wygrał pojedynek o górną piłkę, którą zgrał jednak pod nogi George’a Saville’a, ten podprowadził ją pod pole karne i uderzył na tyle precyzyjnie, że pokonał Gazzanigę.

Tym samym Tottenham znowu zakończył spotkanie ze straconą bramką. Oznacza to, że dopiero po raz drugi w karierze Mourinha jego zespół zanotował serię dziewięciu pojedynków we wszystkich rozgrywkach z przynajmniej jednym straconym golem. Poprzednio przydarzyło mu się to z Chelsea pomiędzy majem a wrześniem 2015 roku.

Dla "Kogutów" był to już 41. kolejny mecz z u siebie w Pucharze Anglii, w którym nie przegrali z zespołem z niższej ligi. Ostatni raz porażki z drużyną grającą w niższej klasie doznali w styczniu 1975 roku, kiedy Nottingham Forest zwyciężył 1-0.

W czwartej rundzie Tottenham zagra na wyjeździe z Southampton FC.

Zdjęcie Piłkarze Tottenhamu / Justin Setterfield / Getty Images

2 1 Tottenham Londyn Middlesbrough FC Gazzaniga Sánchez Mina Tanganga Vertonghen Moura Dier Eriksen Lamela Lo Celso Sessegnon Winks Tomás Spence Clayton Fry Howson Johnson Liddle McNair Wing Nmecha Fletcher SKŁADY Tottenham Londyn Middlesbrough FC Paulo Dino Gazzaniga Tomás Mejías Osorio Davinson Sánchez Mina 74′ 74′ Djed Spence Japhet Tanganga Adam Clayton Jan Vertonghen Dael Fry 61′ 61′ Lucas Moura Jonathan Howson 85′ 85′ Eric Dier Marvin Johnson Christian Eriksen 57′ 57′ Ben Liddle 15′ 15′ Erik Lamela Paddy McNair 2′ 2′ Giovani Lo Celso Lewis Wing Kouassi Ryan Sessegnon 78′ 78′ Lukas Nmecha Harry Winks Ashley Fletcher REZERWOWI Michel Vorm Solomon Brynn Serge Aurier Connor Malley Juan Marcos Foyth Patrick Roberts 85′ 85′ Dele Alli 57′ 57′ 83′ 83′ George Saville Oliver Skipp 74′ 74′ Marcus Tavernier 61′ 61′ Heung-min Son Nathan Wood-Gordon D. Cirkin 78′ 78′ Rudy Gestede

STATYSTYKI Tottenham Londyn Middlesbrough FC 2 1 Posiadanie piłki 61% 39% Strzały 13 11 Strzały na bramkę 5 3 Rzuty rożne 4 7 Faule 13 8 Spalone 1 1

