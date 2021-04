Puchar Anglii. Szlagier w półfinale

Ciekawie zapowiada się sobotni półfinał piłkarskiego Pucharu Anglii Chelsea Londyn - Manchester City. W ostatnich dniach obie drużyny awansowały do półfinału Ligi Mistrzów. W drugiej parze Leicester City zmierzy się w niedzielę z Southampton Jana Bednarka.

Manchester City jest na drodze do wywalczenia poczwórnej korony. Podopieczni trenera Josepa Guardioli zdecydowanie prowadzą w tabeli Premier League, 25 kwietnia w finale Pucharu Ligi zmierzą się z Tottenhamem Hotspur, a także są w półfinale Ligi Mistrzów. Zdobyć te wszystkie trofea w jednym sezonie nie udało się jeszcze żadnej drużynie.

Hiszpański szkoleniowiec już wcześniej studził jednak apetyty mówiąc, że wygrane na wszystkich frontach są bardzo mało prawdopodobne.

Chelsea natomiast w styczniu na stanowisku trenera zatrudniła Thomasa Tuchela i z tygodnia na tydzień jego praca przynosi coraz większe efekty. Przede wszystkim "The Blues" grają znacznie lepiej w obronie. W czterech meczach fazy pucharowej Ligi Mistrzów z Atletico Madryt i FC Porto stracili tylko jedną bramkę.

"Zdaję sobie sprawę, że oba spotkania (z FC Porto - red.) nie były najładniejszymi do oglądania, dla kibiców, którzy szukają rozrywki. Czasami jednak w meczu najważniejsze jest to, aby zneutralizować rywala" - powiedział Tuchel po awansie do półfinału LM.

Chelsea to ośmiokrotny zdobywca Pucharu Anglii. Po raz ostatni sięgnęła po niego w 2018 roku. Manchester City triumfował w tych rozgrywkach sześć razy, ostatnio dwa lata temu.

W drugiej parze faworytem jest Leicester City, które w ćwierćfinale wyeliminowało Manchester United. "Lisy" nigdy nie zdobyły Pucharu Anglii. Do finału dotarły cztery razy - ostatnio w 1969 roku.

Southampton natomiast sięgnął po to trofeum w sezonie 1975/76. "Święci" mieli znacznie łatwiejszego rywala w poprzedniej rundzie - występujące na zapleczu ekstraklasy AFC Bournemouth.

Zagrają na londyńskim Wembley

Oba półfinały oraz zaplanowany na 15 maja finał zostaną rozegrane na londyńskim Wembley. Puchar Anglii to najstarsze piłkarskie rozgrywki na świecie. Obecna edycja jest 140. Jej zwycięzca ma zapewniony udział w fazie grupowej Ligi Europy 2021/22.

Półfinały Pucharu Anglii mocno zaburzyły przebieg 32. kolejki Premier League, która zacznie się w piątek meczem Everton - Tottenham Hotspur, a zakończy dopiero w czwartek, gdy Leicester podejmie West Bromwich Albion.

Lider Manchester City, który ma jedno rozegrane spotkanie więcej i o 11 punktów wyprzedza lokalnego rywala - Manchester United, w środę zagra na wyjeździe z Aston Villą. "Czerwone Diabły" natomiast w niedzielę na własnym obiekcie zmierzą się z Burnley.

W sobotę walczący o najlepszą czwórkę West Ham United Łukasza Fabiańskiego na wyjeździe zagra z Newcastle United. Trudne zadania czekają pozostałych Polaków. Leeds United Mateusza Klicha w niedzielę podejmie wciąż aktualnego mistrza - Liverpool. Natomiast Brighton & Hove Albion Jakuba Modera we wtorek zagra w Londynie z Chelsea.

wkp/ cegl/