Manchester City nie miał problemów w czwartej rundzie rundzie Puchar Anglii i pokonał Fulham 4-0. Bohaterem podopiecznych Pepa Guardioli został Gabriel Jesus - strzelec dwóch bramek.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Hull City - Chelsea 1-2 - skrót (ZDJĘCIA ELEVEN SPORTS). WIDEO Eleven Sports

Fulham już od szóstej minuty musiało radzić sobie w osłabieniu. Tim Ream obejrzał czerwoną kartkę za przewrócenie w polu karnym Gabriela Jesusa, a sędzia wskazał "na wapno".

Reklama

Rzut karny skutecznie wykonał Ilkay Guendogan, choć Marek Rodak wyczuł jego intencje. 23-letni golkiper wyciągnął się jak struna w stronę prawego słupka, lecz nie zdołał sięgnąć piłki.

Niewiele miał do powiedzenia także przy trafieniu Bernarda Silvy. Portugalczyk najpierw przyprawił swoim balansem ciała o zawrót głowy Ivana Cavaleiro, a następnie uderzył sprzed pola karnego tuż obok słupka.

Dzięki jego bramce Manchester City został pierwszą drużyną w Europie, która dobiła w tym sezonie do granicy 100 goli we wszystkich rozgrywkach. "The Citizens" dokonali tej sztuki siódmy rok z rzędu. Ostatnią ekipą, która była w stanie to zrobić był Manchester United. "Czerwone Diabły" podtrzymywały fantastyczną serię w dziewięciu kolejnych sezonach - 2004/05 - 2012/13.

W 60. minucie mogło być już 3-0. Gospodarze wykorzystali błąd piłkarzy Fulham, przeprowadzając błyskawiczny kontratak. Zakończył się on dograniem Davida Silvy do Raheema Sterlinga, który mocnym strzałem obił spojenie słupka z poprzeczką.

Kolejna nieodpowiedzialna strata zakończyła się już bramką dla "Obywateli". Joao Cancelo celnie dośrodkował na głowę Jesusa, notując swoją pierwszą asystę w barwach Manchesteru City, a Brazylijczyk po skutecznym strzale głową mógł cieszyć się z 15. gola w sezonie.

Jego statystyki szybko zostały zaktualizowane, bo 22-latek ponownie wpisał się na listę strzelców, dobijając strzał Phila Fodena. Zawodnicy Fulham sami byli sobie winni utraty kolejnej bramki, bo ponownie oddali piłkę rywalom pod własnym polu karnym.



TB

Puchar Anglii - wyniki i strzelcy bramek

Anglia - Puchar Anglii

2020-01-26 14:00 | Stadion: Etihad Stadium | Widzów: 39223 | Arbiter: K. Friend Manchester City Fulham Londyn 4 0 DO PRZERWY 2-0 I. Gündogan 8' Bernardo Silva 19' Gabriel Jesus 72',75'

4 0 Manchester City Fulham Londyn Bravo Cancelo Angeliño García Otamendi Foden Silva Gündogan Silva Mahrez Jesus 2 Rodák Bryan Christie Hector Kongolo Ream Sessegnon Reid Onomah Johansen Cavaleiro SKŁADY Manchester City Fulham Londyn Claudio Andres Bravo Munoz Marek Rodak Joao Cancelo 90′ 90′ Joe Bryan José Ángel Esmoris Tasende Cyrus Christie Eric García Martret Michael Hector 74′ 74′ Nicolas Otamendi 83′ 83′ Terence Kongolo Philip Foden 6′ 6′ Tim Ream 19′ 19′ Bernardo Silva Zeze Steven Sessegnon 8′ (k.) 8′ (k.) 75′ 75′ Ilkay Guendogan 78′ 78′ Bobby Reid David Silva Josh Onomah 53′ 53′ Riyad Mahrez Stefan Marius Johansen 72′, 75′ 72′, 75′ Gabriel Jesus 67′ 67′ Ivan Cavaleiro REZERWOWI . Ederson Marcus Bettinelli 74′ 74′ John Stones 78′ 78′ Denis Odoi Ołeksandr Zinczenko 67′ 67′ Tom Cairney Kevin De Bruyne Luca de la Torre 75′ 75′ Rodrigo Hernández Cascante Kevin McDonald Sergio Aguero 83′ 83′ Sylvester Jasper 53′ 53′ Raheem Sterling Jay Stansfield

STATYSTYKI Manchester City Fulham Londyn 4 0 Posiadanie piłki 72% 28% Strzały 17 1 Strzały na bramkę 5 1 Rzuty rożne 6 0 Faule 7 7 Spalone 3 0