Liverpool pokonał na Anfield Road Everton 1-0 w derbach miasta. Zwycięską bramkę dla drużyny Juergena Kloppa zdobył Curtis Jones, czym zapewnił awans do 1/16 finału Pucharu Anglii.

2020-01-05 17:01 | Stadion: Anfield | Arbiter: J. Moss Liverpool FC Everton Football Club 1 0 DO PRZERWY 0-0 C. Jones 71'

Mecz był wyrównany. Rezerwowy skład Liverpoolu nie spisywał się tak dobrze jak podstawowa jedenastka. Już w szóstej minucie "The Reds" mogli stracić bramkę, ale strzał Dominica Calverta-Levina obronił Adrian.

Sześć minut później głową uderzał Mason Holgate, ale trafił prosto w bramkarza. W 27. minucie golkiper Liverpoolu kolejny raz uratował swój zespół, po strzale Richarlisona.

Liverpool obudził się w końcówce pierwszej połowy. W 41. minucie w "długi róg" celnie mierzył Divock Origi, ale jego strzał obronił Jordan Pickford.

W drugiej połowie niewiele się działo. Everton nie atakował już tak odważnie, a podopieczni Kloppa długo nie mogli sobie poradzić z dobrą obroną rywali.

Defensywę udało się sforsować w 71. minucie. Divock Origi zagrał na 16. metr, do Curtisa Jonesa. Ten świetnie przymierzył i trafił w okienko, dając Liverpoolowi prowadzenie.

"The Reds" do końca przeważali, choć do końca musieli drżeć o końcowy wynik. Utrzymali jednak prowadzenie i awansowali do 1/16 finału Pucharu Anglii.

MP





Liverpool - Everton 1-0 (0-0)

Bramka - 1-0 Jones (71.)

1 0 Liverpool FC Everton FC Adrián Gomez Phillips Williams Elliott Chirivella Jones Lallana Milner Minamino Origi Pickford Coleman Digne Holgate Mina González Sidibé Schneiderlin Sigurdsson Calvert-Lewin Richarlison Walcott SKŁADY Liverpool FC Everton FC Adrián San Miguel del Castillo Jordan Pickford Joe Gomez 63′ 63′ Seamus Coleman Nathaniel Phillips 57′ 57′ Lucas Digne Neco Williams Mason Holgate 79′ 79′ Harvey Elliott Yerry Fernando Mina González Pedro Chirivella Burgos Djibril Sidibé 71′ 71′ Curtis Jones Morgan Schneiderlin Adam Lallana 63′ 63′ Gylfi Thor Sigurdsson 9′ 9′ James Milner Dominic Calvert-Lewin 70′ 70′ Takumi Minamino Richarlison de Andrade Divock Origi 79′ 79′ Theo Walcott REZERWOWI Caoimhin Kelleher Maarten Stekelenburg Ki-Jana Hoever Leighton Baines 9′ 9′ Yasser Larouci Michael Keane Jordan Henderson 79′ 79′ Bernard 70′ 70′ Alex Oxlade-Chamberlain Tom Davies 79′ 79′ Rhian Brewster 63′ 63′ Fabian Delph Sadio Mané 63′ 63′ Moise Bioty Kean

STATYSTYKI Liverpool FC Everton FC 1 0 Posiadanie piłki 55% 45% Strzały 11 9 Strzały na bramkę 6 3 Rzuty rożne 12 5 Faule 5 7 Spalone 0 2

