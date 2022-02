Już po 25 minutach było 2-0 dla gospodarzy. Najpierw - w 13 minucie - znakomicie zza "szesnastki" przymierzył Harry Kane, a po niespełna 10 kolejnych minutach pech gości się dopełnił: samobójcze trafienie zanotował pomocnik Brighton Solomon March.

Drużynie Spursom nie mógł się lepiej ułożyć, a po dwóch szybkich ciosach "Mewy" z nadmorskiego Brighton długo nie potrafiły wzbić się do lotu. Dopiero kilka minut przed przerwą przyjezdni stworzyli zagrożenie pod bramką Hugo Llorisa - przed szansą stanął Jakub Moder, który miał dużo miejsca tuż przed linią 16 metrów, ale jego strzał poszybował sporo nad poprzeczką.



Nieco lepiej pomocnik reprezentacji Polski przymierzył w 49 minucie, ale znów piłka przeszła nad bramką francuskiego golkipera Tottenhamu.





Puchar Anglii. Tottenham odpowiada Brighton

Ambitnie dążące do strzelenia kontaktowego gola "Mewy" w końcu zostały nagrodzone. Indywidualny przebój wzdłuż linii pola karnego Yves Bissouma zakończył strzałem, a rykoszet od obrońcy zmylił Llorisa i było już tylko 2-1.



Brighton straciło wiarę w sukces, zgasł też Moder, który w 79 minucie opuścił boisko.



Puchar Anglii. Porażka Manchesteru United, awans Norwich