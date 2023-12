Przełom w sprawie Jakuba Kiwiora. Menedżer piłkarza zabrał głos, padły ważne słowa

As Sportu

O możliwej zmianie barw przez Kiwiora mówiło się w ostatnich tygodniach regularnie. Piłkarz nie ma pewnego miejsca w składzie Arsenalu i gra jedynie okazjonalnie, choć trener Mikel Arteta już nieraz mówił, że ceni sobie jego umiejętności i nie chce żegnać się z zawodnikiem, który do Premier League trafił dopiero na początku bieżącego roku. Fakt bycia rezerwowym w Londynie sprawił jednak, że według nieoficjalnych pogłosek Polak miałby być kandydatem do dość szybkiego pożegnania się Anglią .

Włoskie media ochoczo podchwyciły temat i zaczęły przymierzać reprezentanta Polski do tamtejszych klubów. Kiwior w Serie A już grał, do Arsenalu trafił ze Spezii, z którą był związany od 2021 roku, więc można raczej zakładać, że i tym razem poradziłby sobie na znanych sobie boiskach. Według dziennikarzy z Włoch naszego obrońcę chciałby zakontraktować m.in. Milan, gdzie miałby on mieć realną szansę na miejsce w podstawowej jedenastce.