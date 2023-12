Przebłysk nadziei, a tu taka klęska. Manchester United zaskakująco rozbity

Drużyna Manchesteru United wywołuje w tym sezonie prawdziwą huśtawkę nastrojów wśród swoich fanów - przykładem mogą tu być nawet zupełnie najnowsze poczynania "Czerwonych Diabłów" w Premier League, bowiem ekipa z Old Trafford najpierw ograła w hicie Chelsea, starając się gonić ścisłą czołówkę ligi, po to tylko, by 9 grudnia... ulec wyraźnie zdecydowanie niżej notowanemu Bournemouth 0:3.