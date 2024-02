Probierz może się cieszyć. To rozwiązuje problem reprezentacji Polski

Od pewnego czasu obrońca występuje jednak regularnie. I tak, w lidze pojawia się na murawie bez przerwy od sylwestra poprzedniego roku. Najpierw prezentował się krócej, ale w trzech ostatnich spotkaniach grał od początku do końca. Z Liverpoolem i Burnley zaliczył po asyście, natomiast z Newcastle strzelił gola, choć nie wszystkie strony tak podają . Branżowy transfermarkt przyznał to trafienie jako samobójcze Lewisowi Mileyowi .

Jakub Kiwior jest pewniakiem w składzie Arsenalu

Dobra forma Jakuba Kiwiora przyda się na baraże

"Szczęście to jest jedna rzecz, ale druga - umieć je wykorzystać. Nie każdy, kto zasiedzi się na ławce, kiedy dostanie swoją szansę, nie spali się. I tu mam duży szacunek do Kiwiora. On wie, po co jest na boisku" - przyznał w tym samym programie Jacek Laskowski z TVP Sport.