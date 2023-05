Premier League złamie swoją wyjątkową regułę. Wszystko dla króla Karola III

W Anglii od lat obowiązuje zasada zakazująca transmitowania meczów w sobotnie popołudnia, konkretnie między godziną 14:45 a 17:15 . Dotyczy to zarówno spotkań lig zagranicznych, jak i wszystkich znajdujących w ligowej piramidzie angielskiej piłki. Jej celem jest sprawienie, by mieszkańcy udawali się przede wszystkim na spotkania lokalnych zespołów, zamiast zostawać w domu i oglądać mecze czołowych drużyn Premier League czy innych topowych lig europejskich.

Premier League. Władze angielskiej znoszą zakaz transmitowania sobotnich meczów ze względu na koronację Karola III

Reguła zostanie jednak złamana w dzień koronacji króla Karola III. Cała ceremonia ma rozpocząć się około południa czasu angielskiego i choć według planu w tym roku ma ona być krótsza niż miało to miejsce, to oczywiście przyciągnie uwagę całego Zjednoczonego Królestwa, a prawdopodobnie także setek milionów ludzi na całym świecie. Dlatego wiadomym było, że "tradycyjny" sobotni mecz o 12:30 lokalnego czasu nie będzie mógł się odbyć.

Dlatego też władze angielskiej piłki, w porozumieniu z transmitującą mecze telewizją Sky Sports, postanowiły odejść od reguły, dzięki czemu kibice w Anglii będą mogli obejrzeć zaczynający się o 16:00 mecz Manchesteru City z Leeds. Początkowo starcie mistrzów Anglii z zespołem walczącym o utrzymanie zaplanowane było na niedzielę, ale we wtorek "The Cityzens" zagrają w półfinale Ligi Mistrzów z Realem Madryt, dlatego zdecydowano przesunąć się spotkanie dzień wcześniej.